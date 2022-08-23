موعد عرض وتفاصيل 2 Avatar بعد نجاح الجزء الأول عام 2009

يعود فيلم «Avatar» المغامرة الملحمية لعام 2009 الحائز على جائزة الأوسكار لجيمس كاميرون، وهو الفيلم الأكثر نجاحًا على الإطلاق، إلى دور العرض في 23 سبتمبر في نطاق ديناميكي عالي 4K، بعد أن طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي الجديد والبوستر الرسمي للاحتفال بإعادة الإصدار.

فيلم Avatar يحقق أعلى إيرادات ربحًا على الإطلاق

Avatar هو الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق حيث بلغ 2.847 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، مع 760.5 مليون دولار من المسارح المحلية و2.087 مليار دولار دوليًا، والعمل من تأليف وإخراج جيمس كاميرون الحائز على جائزة الأوسكار.

أنتج الفيلم كاميرون وجون لانداو، وتم ترشيح الفيلم لتسع جوائز أكاديمية بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج، وفاز بثلاث جوائز أوسكار، لأفضل تصوير سينمائي وتصميم إنتاج وتأثيرات بصرية.

تفاصيل الجزء الجديد من Avatar

ومن المقرر أن يطرح الفيلم 16 ديسمبر 2022، ويبدأ الجزء الثاني في سرد ​​قصة عائلة سولي «جيك ونيتيري وأطفالهم»، والمشكلة التي تتبعهم، والأطوال التي يذهبون إليها للحفاظ على سلامة بعضهم البعض، والمعارك التي يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسي التي يتحملونها.

أبطال Avatar الجزء الثاني

يشارك في فيلم «Avatar» سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانغ، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، سي سي سي باوندر، إيدي فالكو، جيماين كليمنت وكيت وينسلت.