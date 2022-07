مخرج Avatar يحذّر «المتصيدين»: لا أريد شكاوى.. الجزء الجديد 3 ساعات

يستعد عشاق فيلم Avatar لمشاهدة الجزء الثاني من السلسلة بعنوان Avatar: The Way of Water للمخرج جيمس كاميرون، المقرر طرحه في ديسمبر المقبل، وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو ما كشف عنه المخرج، قائلا إنّه لا يرغب في سماع شكوى من أي شخص بسبب طول مدة الفيلم.

وقال جيمس كاميرون في حوار مع مجلة Empire: «لا أريد أن يتذمر أي شخص من طول الفيلم، فهم يجلسون ويشاهدون التلفاز لمدة 8 ساعات، لقد شاهدت أطفالي يجلسون ويشاهدون 5 حلقات على التوالي، مدة الواحدة منهم ساعة، إليكم التحول الكبير في النموذج الاجتماعي الذي يجب أن يحدث: لا بأس أن تنهض وتعود لمشاهدة الفيلم».

جيمس كاميرون: لست قلقا من آراء المتصيدين

وأكد المخرج الأمريكي، أنّه ليس قلقا بشأن آراء ما وصفهم بـ«المتصيدين»، قائلا: «هم يقولون إنّه لا أحد يهتم ولا يستطيعون تذكر أسماء الشخصيات أو شيء حدث في الفيلم، ثم يشاهدون الفيلم مرة أخرى ويكتشفون أنّهم مخطئون، لذلك أنا لست قلقًا بشأن ذلك».

أحداث Avatar: The Way of Water

وتدور أحداث Avatar: The Way of Water بعد عقد من أحداث الجزء الأول، ويتتبع حياة جيك سولي (سام ورثينجتون) ونيتيري (زوي سالدانا) بعد الزواج، حيث لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، ومن فريق الجزء الأول يضم سيجورني ويفر وستيفن لانج، بينما أعضاء فريق التمثيل الجدد هم إيدي فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

ويأتي إصدار الجزء الثاني من فيلم «Avatar» بعد 13 عاما من الجزء الأول، الذي حقق 2.84 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ليعتبر الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في التاريخ، إضافة إلى ترشيحه لـ9 جوائز أوسكار، حصل منها على 3.