وفاة أرملة المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية في حرب أكتوبر المجيدة

توفت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، السيدة سماح الشلقاني، أرملة المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وفاة أرملة المشير أحمد إسماعيل بعد رحلة عمر مع قائد الجيش المصري بحرب أكتوبر

وكانت السيدة الراحلة، رفيقة المشير أحمد إسماعيل، منذ كانت صغيرة في العمر، بعدما تم ترشيحها له من شقيقته، والتي كانت صديقة لوالدتها، ليتقدم لخطبتها، ليتزوجا بعدها بعام.

واستكملت الراحلة دراستها في مدرسة راهبات تدرس باللغة الإنجليزية، ثم تعلمت اللغة الإنجليزية، وأكملت دراستها الجامعية في كلية الآداب بقسم علم نفس من جامعة بنها.

رفيقة المشير أحمد إسماعيل استثمرت حياتها في العمل الخيري

ولم تعمل السيدة سماح الشلقاني عملا يدر لها دخلا، ولكنها عملت في الجمعيات الخيرية، للقيام بالعمل الخيري، حتى أصبحت رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء والأمل.

وأنجبت السيدة سماح الشلقاني من المشير أحمد إسماعيل 6 أبناء، هم كلاً من محمد، وسها، ونيرمين، ومحمود، وسيق، ودينا.