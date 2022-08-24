أستاذ اقتصاديات الوباء: «التخلص من الدواء منتهي الصلاحية بإعادته للصيدلي»

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الوباء، إنّ أفضل طريقة للتخلص من الدواء بعد انتهاء صلاحيته، إعادته للصيدلي، لأنه يقوم بإعادة الدواء منتهي الصلاحية للشركة المنتجة لتتخلص منه.

كل الصيادلة يتبعون نظام المرتجع

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «كل الصيادلة يرحبون بهذا الأمر، لأنهم يقومون بعمل مرتجع، وشركات الأدوية لديها بونص للصيادلة الذين يقومون بإعادة الدواء، وعموما فإننا يمكننا استخدام الدواء حتى آخر يوم في تاريخ الصلاحية».

إعدام الأدوية له بروتوكول خاص

وتابع أستاذ اقتصاديات الوباء: «إعدام الأدوية له بروتوكول خاص، والشركات يهمها إعدام الأدوية منتهية الصلاحية حتى لا يستخدمها أي شخص ويتعرض لمضاعفات صحية قد تعرضها للمساءلة»، مشيرًا إلى أن من بين أسباب انتهاء صلاحية الأدوية، هي الإفراط في شرائه، وبالتالي يجب التبرع بالأدوية التي لسنا في حاجة إليها: «هناك مرضى في حاجة للدواء، في مقابل آخرين يحتفظون بالأدوية حتى تنتهي صلاحيتها، دون سبب».

الدواء يجب أن يُحفظ في غرفة جيدة التهوية

وواصل الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الوباء: «الدواء يجب أن يُحفظ في درج جاف داخل غرفة جيدة التهوية فيها تكييف يعمل باستمرار، وهو ما ينطبق على كل أنواع الأدوية تقريبا، والدواء عندما تنتهي صلاحيته يُمنع استخدامه».