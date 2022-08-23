«صيادلة الفيوم» تحذر من تخفيضات الأدوية: مسعرة جبريًا

حذرت نقابة صيادلة الفيوم، المواطنين المترددين على الصيدليات، بالحذر من التعامل مع الصيدليات التي تعلن وجود خصومات على الأدوية للعملاء، بعدما ثبت تداول بعض الأدوية المجهولة المصدر والمغشوشة والمنتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات، ولذلك يقوموا بعمل تخفيضات عليها، مما يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى تصل أحياناً لحالات خطيرة، مؤكدةً على أنّها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد تلك الصيدليات.

وطالبت نقابة الصيادلة كافة الصيدليات بوقف تلك الممارسات الخطيرة التي تهدد حياة المرضى، محذرةً بنشر أسمائها لتحذير المواطنين بعدم التعامل معها، حرصاً على سلامة المواطنين بالمحافظة.

حملة على العيادات والمراكز الطبية

وقال الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم ورئيس لجنة الصيدليات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ النقابة شنت حملة مكبرة للتصدي لبيع الأدوية في العيادات والمراكز الطبية، والتعاقدات مع جهات حكومية وغير حكومية بخصومات، موضحاً أنّ عدد من الصيدليات التي تقدم خصومات كبيرة تكون تخفيضاتها بسبب امتلاكها أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، كاشفاً أنّ متوسط ربح الصيدلي في الأدوية تبلغ 25% ينفق منها 15% مصروفات تشغيل، فكيف يقوم بعمل خصم 15%، مما يؤكد أنّ هناك شيء غير منطقي وبالتالي فإنّه بالتأكيد تلك الأدوية غير مضبوطة.

منشورات لتحذير المواطنين من الأدوية

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنّ النقابة بصدد بطبع منشورات لتوزيعها بهدف تحذير المواطنين من شراء الأدوية من خلال الانترنت، أو العيادات الطبية، أو المعمول عليها خصومات عالية، ناصحاً المواطنين بضرورة التأكد من الدواء وأصله وجودته قبل الاهتمام بالخصم والتوفير.

مخاطبات لحماية المستهلك والتفتيش

وأوضح الدكتور نادي، أنّ النقابة ستقوم بعمل الكثير من المخاطبات سيتم عملها لـ حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي ضد الصيدليات صاحبة الخصومات، وبيع الأدوية داخل العيادات والمراكز الطبية، موضحاً أنّه حينما يكون هناك دواء مغشوش، ترسل هيئة الدواء نشرة لهم، وتتولى نقابة الصيادلة إرسال النشرة للصيدليات والتفتيش الصيدلي، الذي يقوم بسحب وجمع الأدوية المغشوشة وسحبها وإعدامها، بينما لا يتعرض صاحب الصيدلية لأي ضرر لأنّه يحصل على ما دفعه في تلك الأدوية، من خلال الفاتورة، وورقة من التفتيش الصيدلي بإعدامها.

التحقيق مع عدد من أصحاب الصيدليات

وكشف وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنّه جرى استدعاء عدد كبير من مالكي الصيدليات التي أعلنت عن تخفيضات وتعاقدات، وتم التحقيق معهم في نقابة الصيادلة بالفيوم، موضحاً أنّه جار تحويل أوراقهم إلى النقابة العامة بالقاهرة لمحاكمتهم تأديبياً، وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم، والتي تتراوح بين فصل شهر أو سنة وتصل إلى حد الشطب نهائياً من النقابة.

لجنة تحقيق قانونية للمخالفات

وأشار إلى أنّ كل نقابة فرعية تضم لجنة تحقيق قانونية يتم تشكيلها برئاسة وكيل النقابة أي برئاسته، وعضوية الأمين العام لنقابة الصيادلة، ومستشار منتدب من هيئة النيابة الإدارية معين بموجب خطاب رسمي من نقابة الصيادلة لوزير العدل، وذلك لتكون كافة الإجراءات قانونية.

أسباب مخالفات الخصومات والتعاقد

وبيّن الدكتور نادي حافظ، أنّ الخصومات والتعاقدات تعد مخالفة لقانون إنشاء نقابة الصيادلة، لأنّ الأدوية مسعرة جبرياً، والمشرع أبعدها عن المنافسة والمضاربة، بالإضافة إلى أنّ لائحة آداب المهنة بالمواد 8، و9، و10، تجرم المضاربة بالأسعار، والاحتقار، والتعاقدات، إلا التعاقدات التي تكون النقابة طرف فيها ويكون الصيدلي مجرد مورد فيها فقط.