«بحوث عين شمس»: أكثر من نصف أراضي أوروبا معرضة للجفاف

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، إنّ المرصد العالمي للجفاف أعلن أنّ 47% من الأراضي في أوروبا في حالة التأهب والإنذار للجفاف، و17% من الأراضي قابلة للجفاف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خطير في أوروبا، لأن أكثر من نصف الأراضي في القارة العجوز معرضة للجفاف.

مصر بذلت جهودا كبيرة للإعداد لكوب 27

وأضاف أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «مؤتمر كوب 27 مهم جدا، ومصر بذلت جهودا كبيرة للإعداد له، حيث سيتم التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتمويل الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية».

وتابع سمعان، أنّ «هناك اتفاقيات موقعة للحد من التغيرات المناخية، لكن الاقتصاد يلعب دورا لوقف تنفيذ هذه الاتفاقيات، مثل الـ100 مليار دولار لتحسين اقتصادياتها، وحتى الآن لم يتم الالتزام بهذا التعهد».

طاقة الهيدروجين الأخضر

وشدد الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، على ضرورة تغيير الوقود الأحفوري إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى طاقة الهيدروجين الأخضر وطاقة الأمونيا الخضراء، مع التكيف والتخفيف من جانب المواطنين، من حيث ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.