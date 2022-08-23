عميد «زراعة كفر الشيخ»: «الأوطان الخضراء» تحمي التنمية من سلبيات التغيرات المناخية

أصبح العالم بأثرة ضمن خيوط دائرة مناخية تتحكم في اقتصاديات الدول دون تميز بين الدول الكبرى أو الصغرى منها، وتعتبر التغيرات المناخية أمراً ليس بالسهل للتعامل معه فهو مناخي متقلب لا يعرف الاستقرار إلا من خلال تعامل بيئي وزراعي جاد لتنقية الغلاف الجوي على أسس علمية سليمة.

وقال الدكتور يحي زكريا، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن التغيرات المناخية حول العالم أمر يؤثر على التنمية المستدامة حول العالم، وصفاً أياه بمحارب مناخي لا يقهر إلا بطرق علمية حديثة تحتاج إلى وعي حقيقي من جميع شعوب العالم للتصدي لتلك الظاهرة البيئية الهامة بهدف تحديد مستقبل الشعوب نحو «أوطان خضراء».

زراعات حقلية عضوية

وأوضح زكريا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التوسع بالزراعات الحقلية الخالية من المبيدات، والصوب الزراعية بالأسمدة العضوية من أهم عوامل تحقيق الأمن الغذائي بمصر والعالم وتعتبر هي الطلب الرئيسي للكثير من الدول حال تصدير المحاصيل، أو الخضروات، وكذلك الفاكهة والتي تلقي قبول كبير للطلب علي شرائها كونها صحية وتساعد علي وضع حلول نحو التغيرات المناخية لخلوها من أي عناصر ضارة.

تأثير الحرارة على إنتاج المحاصيل

وأشار إلى أن إنتاجية المحاصيل حول العالم سوف تتأثر من خلال التغيرات المناخية منها إنتاجية محصول الشعير سوف تنخفض حوالى 17%، وذلك بحلول عام 2050، واستهلاكه المائي سوف ينخفض حوالى 2%، كما أن محصول القمح سوف يقل إنتاجه بما يقارب 9%، وذلك جراء ارتفاع دراجات الحرارة 2 درجة مئوية، كما يستهلك نحو 2.5% استهلاك زائد في عمليات ري المحصول.

محاصيل أخرى تتأثر بالمناخ

وأضاف أن محصول الذرة الشامية الذي يزرع في فصل الصيف يتأثر من حيث الإنتاجية بما يقارب 18%، وذلك جراء ارتفاع درجة الحرارة حوالى 3.5%، كما يرتفع معدل الري لنحو 7%، مشيراً أن هذا الأمر ينطبق على محصول الأرز ينخفض بما يقارب 10% كما يرتفع استهلاكه المائي نحو 15%.