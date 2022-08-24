وزير النقل: نسب توطين تصنيع عربات المترو الجديدة لن تقل عن 30%

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنَّ الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائي؛ بهدف تعزيز شبكة النقل في مصر، وهو أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي.

خطة مصرية عالمية لتطوير المترو وقطارات الجر الكهربائي

وأشار وزير النقل، خلال توقيع عقود تصنيع 40 قطارًا لخطي المترو الثاني والثالث بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة بحضور رئيس الوزراء اليوم، إلى أنَّ التوقيع يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة الأنفاق والصندوق السيادي المصري التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ‏والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكوّن من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات ‏السكك الحديدية «NERIC»، إضافة إلى القطاع الخاص الدولي المتمثل في شركة «هيونداى روتيم» الكورية الجنوبية، وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.

تصنيع وتوريد 40 قطار مترو

كما أوضح وزير النقل أن التعاون مع شركة «هيونداي» يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أنَّ التعاقد يأتي في إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على ‏الخط الثاني وكذا الخط الثالث للمترو؛ من أجل استيعاب الزيادة في أحجام النقل، إذ أنَّه من المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد استكماله 3 ملايين راكب/يوم، كما أنَّ التعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.