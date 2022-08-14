10 معلومات عن محطة قطارات الصعيد قبل تشغيلها في ديسمبر.. مساحتها 57 فدانا

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، تنفذ طبقا للمواصفات العالية، لتخفيف الضغط على محطة مصر في رمسيس، وتقديم خدمات متميزة لأهالي الصعيد، وزيادة الرحلات اليومية على خطوط وجه قبلي، لافتا إلى أنّ المحطة سيكون بها بوابات إلكترونية للدخول والخروج لمواجهة المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

محطة قطارات الصعيد تخدم 170 ألف راكب يوميا

وقال وزير النقل لـ«الوطن»، إنّ محطة قطارات الصعيد ببشتيل ستخدم نحو 170 ألف راكب يوميا، لافتا إلى أنّ الوزارة تسعى لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال إحداث طفرة كبيرة في منظومة السكة الحديد.

محطة قطارات الصعيد تضم 12 رصيفًا بداخلها

وأكد وزير النقل، أنّ محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، تضم 12 رصيفًا داخل المحطة التي سيتواجد بها القطارات، ويوجد بها أيضًا فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة على الطراز الفرعوني، علاوة على تواجد جراجين للسيارات الملاكي، وبها غرف سكنية ومول تجاري.

معلومات عن محطة قطارات الصعيد قبل افتتاحها في ديسمبر

1- تقام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل على مساحة 57 فدانًا.

2- محطة قطارات الصعيد تخدم 170 ألف راكب يوميا.

3- تعتبر محطة قطارات الصعيد نقطة تجمع لعدد كبير من خطوط النقل لخدمة زوار وركاب المحطة.

4- تضم محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل مزارًا سياحيًا ومسلات فرعونية وبهوًا ضخمًا وسقفًا زجاجيًا على غرار المتاحف المصرية وهرم زجاجي على ارتفاع 40 مترا، كونها تنفذ على شكل فرعوني.

5- افتتاح محطة قطارات الصعيد في ديسمبر المقبل.

6- محطة قطارات الصعيد متكاملة وذكية وتضم ورش صيانة للقطارات والجرارات والعربات ومغسلة لعربات القطارات.

7- تضم محطة قطارات الصعيد ما يقرب من 12 رصيفا للقطارات لتسع كل القطارات العاملة.

8- سيتم استغلال المنطقة المجاورة للمحطة في منطقة مطار إمبابة القديم، إنشاء عمارات سكنية متكاملة.

9- المرحلة الثانية من محطة قطارات الصعيد تشمل إنشاء فندق لخدمة زوار المحطة.

10- محطة قطارات الصعيد تقدم خدمات مميزة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتضم أسانسيرات وسلالم خاصة بهم بداية من الدخول للمحطة وحتى الوصول للقطارات.