آليا هوتون.. عرفت العالمية في سن صغيرة وتوفيت على متن طائرة

«أريد أن يتذكرني الناس دائمًا بأنني كنت من الشخصيات الجيدة»، عبارة قالتها المغنية الأمريكية آليا هوتون، التي تعد إحدى أشهر النجمات المراهقات في فترة التسعينيات، وتربعت على عرش الموسيقى والغناء في هذه الفترة، وحظيت بالعديد من الجوائز العالمية، حتى رحيلها المفاجئ في مثل هذا اليوم 25 أغسطس عام 2001، في حادث سقوط طائرة.

21 عامًا مرت على وفاة المغنية الصغيرة، التي رحلت عن عمر ناهز الـ22 عامًا، وتسببت وفاتها آنذاك في حالة من الحزن والصدمة، وخروج العديد من جمهورها ومحبيها في الشوارع حاملين صورها والشموع المضيئة مرتدين «تي شيرتات» مزينة بعدد من القلوب والكلمات التي تعد بمثابة رثاءً لها.

تحولت الطائرة إلى كرة من النيران

في مثل هذا اليوم، انتهت آليا هوتون، من تصوير فيديو كليب آخر أغنياتها المصورة في إحدى الجُزر بجنوب شرق فلوريدا، وعلى متن طائرات صغيرة، حملت حقائبها وجلست في مقعدها استعدادًا لعودتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة عدد من فريق العمل، وبعد الإقلاع بوقت قصير سقطت الطائرة، وتوفى كل من عليها، ونجا وقتها شخصًا واحدًا كان مصابًا بإصابات بالغة.

وكشفت التحقيقات، أن الطائرة التي كان على متنها المغنية الشابة آليا هوتون، و8 أشخاص آخرين، سقطت بعد إصابتها بعطل بسبب الحمولة الزائدة في الوزن، وتحولت إلى كرة من النيران واللهب بعد نحو 60 مترًا فقط من الإقلاع.

أصدرت أول ألبوماتها عام 1994

آليا هوتون من مواليد 16 يناير عام 1979 بولاية نيويورك الأمريكية، عرفت طريق الفن في سن صغيرة، وبدأت الغناء في حفلات موسيقية وهى دون سن الثانية عشر من عمرها، وعملت في مجال الإعلانات التجارية، وأطلقت ألبومها الغنائي الأول Age ain't nothing but a number، عام 1994 وهى في سن الرابعة عشر، وبيعت منه نحو 3 ملايين نسخة، ووصلت شهرتها إلى العالمية.

وعام 1998 كانت أصغر مطربة تغني في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبعدها بعام حصلت على ترشيح لجائزة جرامي، فيما حقق ألبومها الثاني one in a million الذي صدر عام 1996 نجاحًا كبيرًا ووزعت ملايين الإسطوانات وقتها، وجاء ألبومها الثالث والأخير عام 2001 وحمل نفس اسمها وتصدرت به قوائم المبيعات في أمريكا، وعدد من دول العالم.

وكان للنجمة آليا هوتون، حظًا كبيرًا في عالم السينما؛ إذ شاركت نجم الفنون القتالية جيت لي فيلم Romio must die عام 2000، الذي حقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا.

وطُرحت أغنيتها الأخيرة التي صورتها قبل ساعات من وفاتها Rok The Boat، عبر موقع «يوتيوب»، بعد أيام قليلة من رحيلها، وتحديدا في 10 سبتمبر عام 2001، وفي بداية الفيديو عبر فريق العمل عن حزنهم لفقدان آليا هوتون، التي كانت بمثابة الملاك الذي رحل بشكل مفاجئ، لكن ستظل خالدة في الأذهان.