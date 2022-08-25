ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. تزوج 18 مرة ورحل بعد صراع مع المرض

فنان شامل، هكذا أطلق عليه الجمهور حيث عمل في شتى أنواع صناعة السينما، بعدما أنتج وأخرج ومثل وكتب كلمات أغان، إنه المخرج الراحل الكبير مدحت السباعي، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده الـ73، ونعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

بداية مشوار مدحت السباعي

- في 25 أغسطس 1949، ولد المخرج الكبير مدحت السباعي، الذي أثرى الحياة الفنية بعدد كبير من الأعمال المهمة.

- في بداية مشواره أخرج عدة أفلام منها «وقيدت ضد مجهول» عام 1981، وفيلم «الجريح» عام 1985، وفيلم «حارة الجوهري» عام 1987.

- على مدار مسيرته الفنية تنوعت ألوان أفلامه، فقد أخرج فيلم «امرأة آيلة للسقوط» عام 1992، وفيلم «ثلاثة على مائدة الدم» عام 1994، وفي عام 2013 أخرج مسلسل «نظرية الجوافة» وكان المسلسل من تأليفه أيضًا.

- كتب الفنان الكبير قصة وسيناريو وحوار عدد من الأعمال المهمة، منها «الفقراء لا يدخلون الجنة، قاتل ما قتلش حد، والطيب والشرس والجميلة»، وغيرها.

- كان يكتب في مجال النقد السينمائي بمجلة صباح الخير.

زيجات في حياة مدحت السباعي

- تزوج المخرج الراحل 18 مرة حسب تصريحات تليفزيونية لابنته ناهد السباعي، وكان من بينه المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان، وأنجبا ابنتين هما ناهد ونجوى، قبل أن ينفصلا.

- تحدثت ابنته الفنانة الفنانة ناهد السباعي، وقالت إنها حينما سألت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عن سبب موافقتها الزواج من والدها، أجابت: «عشان كان بيضحكني، واكتشفت بعد كده إن دي أحسن ميزة في الراجل وبابا كان دمه خفيف جدًا».

وفاة مدحت السباعي

- رحل عن عالمنا المخرج الكبير في 21 مايو 2014، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض ﻷزمة صحية، نُقل بسببها إلى المستشفى، حتى التقط أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز 64 عامًا.