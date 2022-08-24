باحثة شؤون أفريقية: مصر حققت نجاحات في مشروعات الأمن الغذائي رغم الأزمات

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة في الشئون الأفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للدراسات المختص بالشئون الافريقية، إن الدولة المصرية تعاملت جراء الأزمات العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بحرفية شديدة، خاصة في جانب الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج والتصنيع، من خلال المشروعات الزراعية الكبرى.

أزمة كورونا

أضافت المنسق العام لمركز فاروس للدراسات المختص بالشئون الأفريقية في بيان لها، أنه رغم الأزمة العالمية التي تعاني منها معظم دول العالم بفعل كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حاولت مصر التعامل مع هذه الأزمة، وخاصة على جانب الأمن الغذائي، وهذا ما نجحت فيه، إذ توافرت جميع المحاصيل والفواكه والسلع، ولا ننكر حدوث ارتفاع في الأسعار، وهذا يعكس ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الاهتمام بالإنتاج الزراعي والتصنيع.

مشروع المليون ونصف المليون فدان

وتابعت الدكتورة نرمين توفيق، أن هناك أهمية كبرى للمشروعات التي تقوم بها الدولة حاليا، مثل المليون ونصف المليون فدان، ومثل هذه المشروعات، تعد نموذجا لباقي الدول الأفريقية، وهو ما يؤكد الطفرة الكبرى التي تحققها الدولة المصرية كنموذج في إفريقيا، لتخطي عقبات الأزمة الاقتصادية العالمية.