وزير الزراعة الأوغندي يشيد بمركز البحوث المصري في تحقيق الأمن الغذائي

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وزير الزراعة الأوغندي خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر، إذ استعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بحضور مديري المعاهد والمعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي للتعرف على الخبرات المصرية في المجال الزراعي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

تنظيم زيارة إلى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

وأضاف على هامش الزيارة، أنه جرى افتتاح معرضا لمنتجات المعاهد والمعامل المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية، منها: «معهد بحوث القطن، البساتين، المحاصيل الحقلية، المحاصيل السكرية، معهد الأمصال واللقاحات البيطرية»، وذلك للتعرف على المنتجات التي تنتجها هذه المعاهد.

وأشار رئيس المركز إلى أنه يجرى تنظيم زيارة إلى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة الحيوان التابعين لمركز البحوث الزراعية.

توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري

وفي ختام الزيارة وعد وزير الزراعة الأوغندي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري في مجالات الري والمياه والأمصال وعدد من المجالات المختلفة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، إذ يعد قاطرة التنمية الزراعية في مصر.