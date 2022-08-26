«القرافس» اغلى أنواع الأسماك في الإسكندرية.. سعرها يصل لـ1000 جنيه

بألوانها المميزة وحجمها الكبير، تجذب سمكة «القرافس» أعين أبناء الإسكندرية والوافدين إليها، كونها تختلف عن سائر أنواع السمك بأحد أشهر أسواق الأسماك في منطقة أبو قير، حيث تتواجد الأصناف البحرية المميزة التي لا تتواجد في أماكن أخرى، ولعل تلك السمكة هي الأبرز والأغلى حيث يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 250 جنيهًا أي أن السمكة التي تبلغ 4 كيلوات تصل قيمتها إلى ألف جنيه.

مميزات سمك القرافس

أحمد البردعي، أحد أشهر تجار السمك في أبو قير، أكد أن سمكة القرافس واحدة من أغلى الأسماك التي يتم بيعها في السوق كونها تتمتع بمذاق خاص، مشيرًا إلى أن وزنها كبيرًا مع ارتفاع سعر الكيلو منها، فتصبح قيمتها مرتفعة، وأصغر سمكة منها قدرها 2 كيلو وسعرها يصل إلى 500 جنيه، بينما المتوسطة منها في الأسواق تكسر حاجز الـ4 كيلوات أي يتجاوز سعرها الألف جنيه.

وأضاف البردعي لـ«الوطن»، أن تلك السمكة يمكن شويها وقليها، إلا أن طهيها داخل الصينية يزيد من مذاقها المتميز، حيث تكون صحية أكثر.

طرق طهي الأسماك في الإسكندرية

وأكد أن المميز في محلات السمك في أبو قير، أنها تطهو الأسماك وفقًا لرغبة الزبون، ضاربًا المثل بسمكة «القرافس» التي يبلغ حجمها 2 كيلو وقيمتها 500 جنيه، فيتكلف الكيلو الواحد 30 جنيهًا عند الطهي، أي أن الزبون يستلم السمكة جاهزة للأكل بقيمة 560 جنيهًا، فيما يبلغ ثمنها في المطاعم 800 جنيه.

وأوضح أن أسعار طهي الكيلو تكون ثابتة مهما كان سعر السمك: «الزبون لو أخد سمك من الكيلو بـ250 جنيه يبقى طهيه 30 جنيهًا للكيلو، ولو اشترى سمك بلطي الكيلو بـ30 جنيهًا فطهيه أيضًا يتكلف 30 جنيهًا للكيلو، لأنه سعر ثابت لصنعة السمك».

أسماك مميزة في أبو قير بالإسكندرية

وأشار إلى أن هناك أسماكًا أخرى مميزة في أبو قير، حيث جميعها اسماك بحرية طازجة: «من البحر للفرش على طول»، وذلك مثل القاروص والدينيس واللذان تتباين أسعارهما وفقًا لتوقيت الصيد، ويبدأ سعر الكيلو منهما بـ 150 جنيهًا.