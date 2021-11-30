أخبار الإسكندرية.. أمطار على الأبواب وضبط أطنان أسماك مجهولة المصدر

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثًا عديدة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها إعلان مديرية التعليم انطلاق منافسات المشروع الوطني للقراءة في عامه الثاني، بالإضافة إلى ضبط طن ونصف أسماك بدون مستندات في مخزن، ناهيك عن احتمالية سقوط أمطار غدًا.

انطلاق منافسات المشروع الوطني للقراءة

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة الإسكندرية، انطلاق فعاليات منافسات المشروع الوطني للقراءة في عامه الثاني، وذلك بعدما فازت الإسكندرية في العام الماضي بثلاثة مقاعد على منصة التتويج الجمهوري بالحصول على الركز الأول جمهوريًا، بفوز الطالب عمر مصطفى عبد التواب بمدرسة أمينة السعيد الابتدائية بإدارة المنتزه في الفئة الثانية والفائز بنصف مليون جنيه.

بينما حصلت المحافظة على المركز الأول جمهوريًا بفوز الطالب عبدالرحمن سامي، بمدرسة التربية الحديثة بإدارة المنتزه في الفئة الثالثة والفائز أيضًا بنصف مليون جنيه، والمركز الخامس جمهوري بفوز الطالب إياد محمد السيد بمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بإدارة العجمي في الفئة الثالثة والفائز بخمسين ألف جنيه.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة الذي انطلق في مارس 2020، إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم القيم الوطنية والإنسانية، وانطلقت فعاليات التصفية النهائية للمشروع بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات بهدف إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدي فئات المجتمع، مع تحقيق الاستدامة المعرفية التي تضع مصر في الصدارة.

ضبط طن ونصف أسماك بدون مستندات

في ذات السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملة مكبرة على مخازن المواد الغذائية والأسماك لحماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس، حيث تم ضبط مخزن مواد غذائية لإدارته وتشغيله بدون ترخيص، وكذلك عدم وجود مستندات خاصة بسلع غذائية مخزنة بداخل المخزن طن ونصف أسماك.

وقد تم التحفظ على 170 علبة جمبري مجمد في 2 كجم، بمجموع 340 كجم، بالإضافة إلى عدد 207 عبوة سمك فيليه في واحد كجم بمجموع 207 كجم، و70 كرتونة سمك بربون مجمد في 13 كجم بمجموع 910 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية غدًا

وتتأهب محافظة الإسكندرية لاحتمالية سقوط أمطار على المدينة الساحلية مجددًا، حيث إذ أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة غدًا الأربعاء، بنسبة 22% وهو المعدل الأعلى لهطول الأمطار من نوة المكنسة الماضية التي شهدت هطول أمطار غزيرة سببت غرق مناطق وشوارع عدة، ما ترتب عليه اتخاذ القرار بتعطيل الدراسة والعمل حينها نتيجة شلل تام للحياة.

وتشهد المدينة طقسًا غائمًا مع انخفاض درجة الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ظهرًا و18 درجة مئوية ليلًا، وسط احتمالية سقوط الأمطار حيث تتراوح نسبة سقوطها 22%، فيما تصل نسبة الرطوبة 64 %، مع سرعة رياح قدرها 27 كم ساعة، ونقطة الندى 13، وغطاء من الغيوم قدرها 86%، ومراحل القمر هلال متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قدرها صفر.