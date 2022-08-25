8 جهات حكومية مُلزمة بـ«الترشيد».. و4 قطاعات لـ«التنفيذ»

حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في قراره رقم 2850 لسنة 2022، التي تتضمن إعداد تقارير يومية وأسبوعية بشان الإجراءات، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصياغة خطة إعلامية لزيادة الوعي بقضية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك لحث المواطنين على الترشيد، فضلاً عن الجهات الحكومية المُلزمة بالتطبيق على الأرض.

المنشآت المُلزمة بـ«الترشيد»

1- الوزارات.

2- الأجهزة والمصالح الحكومية.

3- وحدات الإدارة المحلية.

4- الهيئات العامة.

5- شركات القطاع العام.

6- شركات قطاع الأعمال العام.

7- الشركات المملوكة للدولة بالكامل.

8- الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة حاكمة.

إجراءات «الترشيد» بالجهات الحكومية

1- ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرافق في ساعات العمل الرسمية.

2- الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية للجهات عقب مواعيد العمل الرسمية.

3- يستثنى ما يقتضيه العمل في بعض الأماكن، التي تتطلب استمرار توصيل الكهرباء لها.

إنارة الشوارع

- تلتزم وحدات الإدارة المحلية والمدن الجديدة بتخفيض إنارة الشوارع.

- تشتمل الإجراءات على تخفيض إنارة الميادين العامة والمحاور الرئيسية.

- يراعى عدم التأثير السلبي لهذا الإجراء على السلامة العامة للمواطنين.

المحال التجارية والمولات

- تلتزم المحال سواء بالشوارع العادية أو وزارة السياحة والآثار بمواعيد الغلق الصيفية والشتوية.

- تُخفض «المحال» الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها.

- تلتزم المولات التجارية المستخدمة لأنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة.

- تتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة حسب نطاق الاختصاص متابعة التنفيذ.

المنشآت الرياضية

- تخفض الأندية الرياضية والاستادات والملاعب والصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء.

- تلتزم تلك الجهات بالغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات المقام مساءًا.

- يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً قدر الإمكان.

- تتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تنفيذ تلك الإجراءات.