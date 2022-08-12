مواعيد غلق المحلات 2022 لترشيد استهلاك الطاقة.. اعرفها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات 2022، بمختلف المحافظات بقرار رقم رقم 456 لسنة 2020 وذلك استمرارا للاستجابة لتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء.

مواعيد غلق المحلات 2022.. وفق قرار التنمية المحلية

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، على الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمولات والمقاهي خلال الفترة الراهنة حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وتعمل المحلات التجارية والمولات يوميا من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساءً وفق التوقيت الصيفي، مع زيادة فترة العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة حيث تغلق الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد غلق المحلات 2022

وشملت مواعيد غلق المحلات 2022، لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء أيضا عمل المطاعم والكافيهات وفق المواعيد الصيفية حيث تعمل من الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا، مع استثناء محلات البقالة والصيدليات والأفران ومحلات الخضار والفاكهة من مواعيد غلق المحلات حيث تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن استمرار خدمة الـ«تيك أواي» وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة من خدمة المواطنين.

مواعيد غلق الورش ومحطات الوقود

وأوضحت المادة الثالثة من القرار، أن مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية وسط الكتل السكنية تعمل من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء لمدة 11 ساعة يوميا باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق من أجل خدمة المواطنين على الطرق السريعة وغيرها .

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحلات2022 داخل المحافظات الساحلية، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن المواعيد الصيفية للمحلات تؤكد جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات داخل المدن الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على طلب من المحافظ والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.