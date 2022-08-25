تداول37 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

يستقبل ميناء سفاجا، اليوم، 27500 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص وإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، فيما تشهد مواني البحر الأحمر تداول 37 ألف طن بضائع، وسجلت وصول وسفر 1535 راكبا بموانيها.

حركة مواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و675 شاحنة، و150 سيارة، وشملت حركة الواردات 31000 طن بضائع، و375 شاحنة، و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و300 شاحنة، و90 سيارة.

وأضاف البيان، أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم 27500 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت، لغرض التحميص وإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

فيما تغادر السفينة «أمل»، وغادرت السفينتان «الحرية2» و«بوسيدون إكسبريس»، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين «سينا» و«أيلة»، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لنفس السفينتين.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان 14 ألف سائح

وفي سياق آخر، استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، أمس الأربعاء، 14 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 94 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.