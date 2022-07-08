مواني البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

رفعت هيئة مواني البحر الأحمر برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، درجة استعداد الوحدات البحرية التابعة للميناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستمرار العمل في المواني على مدار الـ24 ساعة، خلال اليوم، في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بالتشديد على كافة المواني التابعة للهيئة.

طوارئ في مواني البحر الأحمر

وأكدت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الجمعة، بمنع إجازات العاملين في المواني، والتنسيق بضرورة سرعة إنهاء إجراءات حركة الركاب والبضائع خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتنبيه على أفراد الحماية المدنية بالمواني بمراجعة الخطط الأمنية، وتطبيق كود البضائع الخطرة عند التداول، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة؛ لحماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة بالمواني.

كما شدد عبدالرحيم علي ضرورة فتح مركز عمليات بمواني البحر الأحمر والتنسيق مع مركز العمليات الرئيسي بالهيئة، وتواجد طاقم نوباتجية في المركز الرئيسي لمتابعة أعمال المواني أولاً بأول.

السيطرة على حريق غرفة سجلات الغرفة التجارية بالغردقة

يشار إلى أنّ الغردقة شهدت حريقًا نشب في غرفة السجلات القديمة بمبنى الغرفة التجارية في الغردقة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى باقي المبنى دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.