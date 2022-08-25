الداخلية تنظم دورة تدريبية للقائمين على تشغيل منظومة تراخيص المحال العامة

تحرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، لاسيما في مجال دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تنمية العنصر البشري لبناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للإرتقاء بمستويات جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لاسيما الخدمات الأمنية.

دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام

وعقد الوزارة بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإصدار تراخيص المحال العامة بجميع مديريات الأمن، بالتنسيق مع وزارتي «التخطيط والتنمية الإقتصادية – التنمية المحلية».

تدريب المستهدفين على الضوابط القانونية للتراخيص

وتم خلال الدورة توفير كافة الإمكانيات التقنية الحديثة، والعناصر البشرية المدربة اللازمة لتدريب المستهدفين على الضوابط القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الموافقات القانونية لطلبات التراخيص.

كما تم ربط إدارات وأقسام التراخيص بكافة مديريات الأمن بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية عبر خطوط ربط مُؤمنة، وتجهيزها بأحدث التجهيزات التكنولوجية، وذلك لسرعة تلقى طلبات تراخيص المحال وفحصها والرد عليها واستصدار التراخيص للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات فى مجال التقنيات الحديثة والعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والتقنية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.