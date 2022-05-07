بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة اليوم

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من اليوم.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة التنمية المحلية اليوم، يأتي ذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفي إطار حرص الوزارة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

متابعة تطبيق مواعيد العمل الجديدة

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي:

المحال والمولات التجارية

تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

المطاعم والكافيهات

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

محال الورش والأعمال الحرفية

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.