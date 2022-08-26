حكاية سقوط بلطجي حلوان بعد ضرب طبيب و3 موظفين.. خطط للهروب باستخدام الكلاب

5 كلاب شرسة وشديدة الخطورة استخدمها بلطجي حلوان في الهجوم على قوة أمنية حاصرته داخل شقة للقبض عليه إنفاذًا للقانون، في محاولة منه الهروب من أيدي القوة الأمنية، ولكن نجحت قوات الشرطة في التعامل مع تلك الكلاب والسيطرة عليها وضبطها، كما نجحت أجهزة الأمن أيضًا في ضبط «بلطجي حلوان» و4 آخرين كانوا بصحبته وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم في عدة جرائم كان آخرها التعدي على طبيب و3 موظفين داخل مستشفى بحلوان.

إصابة بلطجي حلوان بطلق ناري

استغاثة عاجلة وردت إلى قسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات مفادها إصابة طبيب و3 من موظفي الأمن الإداري على يد بلطجي حضر إلى المستشفى مصابًا بجرح وخلال إسعافه افتعل مشكلة داخل المستشفى واعتدى على طبيب في الاستقبال و3 موظفين، وتمكن من الهروب قبل 48 ساعة من القبض عليه واختبأ داخل شقة سكنية في حلوان، وتمكنت الشرطة من تحديد مكان اختبائه، والسيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن إصابة «بلطجي حلوان» بطلق ناري بالساق عند مقاومته للقوات، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وضبط بحوزتهم «فرد خرطوش وطبنجة صوت و7 سلاح أبيض مطواة و سنجة ورادع شخصي، وسوط كرباج وهاتفين محمولين ومبلغ مالي».

خطة بلطجي حلوان للهروب

ووفق تحريات المباحث فإن المتهم أطلق 5 كلاب شرسة عندما استشعر وجود قوة أمنية تحاصر منزله، ففتح باب الشقة وأطلق الكلاب على أفراد القوة في محاولة منه لإبعاد القوة الأمنية عن مراقبة منافذ الشقة للهروب، لكن أجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على الكلاب والإمساك بها والتحفظ عليها، وألقي القبض على «بلطجي حلوان» وأصحابه الـ4، وتبين أن 3 منهم مطلوبين في قضايا جنائية ومطلوبين للتنفيذ عليهم فى قضايا «ضرب وسلاح أبيض ومخدرات».

خبير أمني يوضح كيفية التعامل مع العناصر الجنائية الخطرة

وقال اللواء عادل عبدالعظيم الخبير الأمني إن قوات الشرطة وخاصة المباحث تنفذ خطة للهجوم قبل مداهمة أوكار العناصر الجنائية حتى يكون هناك عنصر المباغتة الذي يقفد تلك العناصر القدرة على مقاومة القوات بشكل كبير، كما أن القوات المشاركة في عملية ضبط العناصر الجنائية الخطرة تكون مدربة بشكل جيدة على سرعة التعامل السريع مع تلك العناصر التي غالبًا ما تلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية ضد قوات الشرطة.