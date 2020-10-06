قانوني: عقوبة تهديد المواطنين بـ"كلاب شرسة" تصل إلى السجن 10 سنوات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يرصد قيام شخص يدعى "أبو وديع"، بتهديد شاب بـ"سيف وكلب" بمنطقة المنتزه أول، وأثار الفيديو غضبًا شديدًا بين أهالي الإسكندرية، الذين طالبوا بضرورة القبض على المتهم الذي يحاول فرض سيطرته من خلال إرهاب المواطنين.

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ"الوطن": "إنه طبقا لنص المادة 375 مكررًا، يعرض للحبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، أو استخدامه ضد المجني عليه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو تعريض حياته وسلامته للخطر، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة".

وتابع سعداوي، أما إذا أحدث الكلب أي ضرر أو عاهة للمجني عليه فالعقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، طبقا للمادتين رقما 240، و241، من قانون العقوبات، والتي تنص على" كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".