بعد حديث مدبولي عن الزيادة السكانية.. ما حكم تنظيم النسل في الشريعة؟

خطوات جادة وجهود عديدة تتخذها الدولة المصرية لتحسين أحوالها، إلا أن هناك خطرا مقبلا يعيق تلك الجهود يتمثل في الزيادة السكانية، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحدي الحقيقي والأشد تأثيرا على الدولة المصرية يكمن في الكثافة السكانية الذي تعاني منه الدولة، إذاً فكيف حث الشرع على تنظيم النسل، وما صحة حديث «تناكحوا تناسلوا»، خاصة أن البعض يستند إليه لتبرير زيادة الإنجاب؟

تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أكد أن تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية قياسا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام الغرض منه المحافظة على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

وأضاف المفتي في فتوى له عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: «من يدعو إلى أن تنظيم الأسرة معاندة لله مغرضة في أحيان وتعبر عن جهل قائلها في أحيان أخرى».

وتابع: «هذا كلام غير صحيح، الذي يريد أن يبعدكم عن تجويد الحياة بتنظيم الأسرة هو الذي يبعدكم عن الله ومراد رسول الله، متسائلا هل من المطلوب أن ننجب الأبناء بصرف النظر عن رعايتهم من عدمها؟!».

وأشار إلى أن الشرع الشريف قال "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، وبالتالي فإن من يقول ذلك أبعد الناس عن الشرع، لأن مراد الله هو أن تكون الحياة جيدة وسعيدة وأكثر تعليما ورياضة وصحة، والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف».

فجوة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي

بينما قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزيادة السكانية تصبح ثروة إذا كان هناك ما يقابلها من الزيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن أي زيادة تحدث في الاقتصاد تبتلعها الزيادة السكانية، يؤدي إلى عدم الشعور بالإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «هندي» في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك مفهوم خاطئ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

أوضح أن هذا الحديث كان دعوة للشباب لكي يتزوجوا وينجبوا لكي يزيد عدد المسلمين في هذا الوقت، ولكن في هذا الزمن ليس بحاجة إلى أي زيادة بل إن الزيادة تضر المجتمع والدولة بشكل كبير.

تنظيم النسل مسألة ضرورية

وتابع: «هناك شيء عجيب أن الأسر الفقيرة هي التي تكثر من إنجاب الأطفال ليكون لهم عزوة في الفقر، وبعد ذلك يقومون بتسريحهم لكي يكونوا مصدرا للدخل، منوهة بأن تنظيم النسل مسألة ضرورية، ولابد من تفعيل دور رجال الدين خاصة الأئمة في المساجد لشرح النصوص الدينية وحثهم على أهمية تنظيم الأسرة».