أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تنظيم النسل أخذ بالأسباب وليس معاندة لله

أكد الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تنظيم النسل أخذ بالأسباب التي أمر الله بها، ومحاولة لتجويد الحياة التي استُخلِفنا فيها، كما أن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب والسعي تجاه زيادة جودة التعليم والصحة للأبناء، وبالتالي فهي ليست معاندة لله.

الرسول حذرنا من أن نكون كغثاء السيل

وأضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «الرسول نبهنا إلى أننا سنكون كثر بشكل لا طائل منه، حيث حذرنا من أن نكون كغثاء السيل وبالتالي فإن الكثرة ليست مطلوبة، وبالنسبة لحديث التباهي أمام الأمم، فهذا سيحدث عندما نكون أهلا للتباهي، هل سيتباهى بنا ونحن مرضى أو غير متعلمين؟!».

من يقول إن تنظيم النسل معاندة لله يبعد الناس عنه

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقولة «تنظيم الأسرة معاندة لله» مغرضة في أحيان وتعبر عن جهل قائلها في أحيان أخرى: «هذا كلام غير صحيح، الذي يريد أن يبعدكم عن تجويد الحياة بتنظيم الأسرة هو الذي يبعدكم عن الله ومراد رسول الله».

وقال خالد عمران: «هل من المطلوب أن ننجب الأبناء بصرف النظر عن رعايتهم من عدمها؟! الشرع الشريف قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالتالي فإن من يقول ذلك أبعد الناس عن الشرع، لأن مراد الله هو أن تكون الحياة جيدة وسعيدة وأكثر تعليم ورياضة وصحة، والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف».