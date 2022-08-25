رضا إدريس ينضم لمسرحية فندق الأحلام «مسرح كوم»

انضم الفنان رضا إدريس، لأسرة مسرحية فندق الأحلام «مسرح كوم»، للمخرج أحمد كامل، ويبدأ نجوم العرض البروفات الأسبوع المقبل، ويجسد الفنان رضا إدريس، شخصية هاني مدير الفندق الذي لا يحب غير المال، ويتمتع في هذه الشخصية بـ«كركتر» مختلف عن السابق.

جار التعاقد مع نجوم آخرين للعرض

وقال المخرج أحمد كامل، أن فكرة مسرح كوم نفس فكرة الست كوم حلقات منفصله على خشبة المسرح، وهيتم تصويرها للعرض التليفزيونى ، جارى التعاقد مع نجوم أخرى للعرض ويضم العرض بعض الوجوه الصاعده.

وأكد المخرج أحمد كامل أن إنطلاق العرض المسرحى يوم 8 سبتمبر المقبل، على خشبة مسرح الفن جلال الشرقاوي.

أبطال مسرحية فندق الأحلام «مسرح كوم»

مسرح كوم بطولة خالد محمود، طاهر أبو ليلة، نادر أبو الليف، أنجى خطاب، عايدة غنيم، كريم الحسينى، محمد عيد الصغير، رضا إدريس ويضم العمل بعض الوجوه الصاعدة، إسلام البنهاوى، صلاح المصري، نيفين الكردي، ندا محمود، جنى محمود، أحمد المشير، حمادة أشرف، على محمد، أحمد أبو الهدى، أحمد هاني، فكرة وإخراج أحمد كامل.