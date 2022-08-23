كريم الحسيني ينضم لمسرحية «فندق الأحلام» ضمن حلقات «مسرح كوم»

انضم الفنان كريم الحسيني لأسرة مسرحية فندق الأحلام «مسرح كوم» للمخرج أحمد كامل، حيث يجسد شخصية «وليد» موظف الاستقبال، ومن المنتظر أن يبدأ فريق العمل استكمال البروفات الأسبوع المقبل.

فكرة مسرحية فندق الأحلام «مسرح كوم»

وقال المخرج أحمد كامل، إن فكرة «مسرح كوم» هي نفس فكرة «ست كوم»، وهي حلقات منفصلة على خشبة المسرح، وسيتم تصويرها للعرض التليفزيوني، مشيرا إلى أنه جار التعاقد مع نجوم آخرين للانضمام إلى العرض الذي يضم عددا من الوجوه الصاعدة.

وأكد «كامل»، انطلاق العرض المسرحى يوم 8 سبتمبر المقبل على خشبة مسرح الفن جلال الشرقاوي.

أبطال «مسرح كوم»

«مسرح كوم» بطولة خالد محمود، وطاهر أبو ليلة، ونادر أبوالليف، وإنجي خطاب، وعايدة غنيم، وكريم الحسيني، ويضم العمل بعض الوجوه الصاعدة، منها إسلام البنهاوي، وصلاح المصري، ونيفين الكردي، وندا محمود، وجنى محمود، وأحمد المشير، وحمادة أشرف، وعلي محمد، وأحمد أبو الهدى، وأحمد هاني، ومن تأليف يوسف ناصر، وفكرة وإخراج أحمد كامل.