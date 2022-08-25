عمر عبدالعزيز: «الحالة الصحية لـ علي عبدالخالق لم تتحسن والمرض صعب جدا»

حرص المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للمخرج علي عبدالخالق، الذي أعلن إصابته بالسرطان قبل أسابيع.

عمر عبدالعزيز: «مرض صعب جدًا.. ويارب يعدي منها على خير»

وقال عمر عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية للمخرج علي عبدالخالق، مستقرة ولم تشهد أي تحسنًا، وما زال يخضع للعلاج وكذلك جلسات الإشعاع، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، لحين التماثل للشفاء، «مرض صعب جدًا، ويارب يعدي منها على خير».

علي عبدالخالق: اكتشفت إصابتي بسرطان في الكتف واليد اليسرى

وكان المخرج علي عبدالخالق، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه اكتشف إصابته بمرض السرطان مؤخرًا: «لست في أفضل حال، وهناك اهتمامًا بمرضى من جانب وزارة الصحة ونقابة المهن السينمائية».

وأضاف علي عبدالخالق: «حالتي الصحية للأسف ليست جيدة، لدى سرطان في الكتف واليد اليسرى، وبدأت في تلقي جلسات الإشعاع في المركز الطبي العالمي».

ويبلغ المخرج علي عبدالخالق من العمر 76 عاما، وصنع مجموعة كبيرة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية منها «الكيف»، «العار»، «أغنية على الممر»، «إعدام ميت»، «بئر الخيانة» و«جرى الوحوش».