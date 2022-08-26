«رفكو» توقع عقود رعاية للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم
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الوطن
06:27 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
«رفكو» توقع عقود رعاية للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم
انتهت شركة رفكو للانشاء والتعمير من إبرام عقد رعاية جديد مع النادي الاهلي لمده 4 مواسم ابتداء من الموسم الجديد.
وأعربت شركة “رفكو” للانشاء والتعمير ، الراعي العقاري للنادي الأهلي عن سعادتها البالغة في تجديد عقد الرعاية العقاريه لنادي القرن النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادميين .
وأضافت رفكو: خلال بيان صحفي ” رعاية الشركه للنادي الأهلي مكسب كبير دائما مؤكدة أن ارتباط إسم شركة رفكو والكيان بالنادي الأهلي نجاح كبير و النجاح كلمه كبيرة تحتاج جهد وكفاح وأحد نجاحات ” رفكو ” أن يكون اسمها مرتبط بأكبر نادي في مصر وأفريقيا وأي شخص أو مؤسسه تعتزم النجاح لابد أن يرتبط بالكبار .
وختامًا تعرب " رامي فارس جروب " عن فخرها برعاية الكرة المصرية وتحديدا النادي الأهلي وتتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل الأندية والمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة .