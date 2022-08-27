الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة.. منها «شهادة الميلاد»

عند التقدم لاستخراج بطاقة شخصية لابد من إحضار عدد من الأوراق، حيث حددت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الأوراق المطلوبة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية.

استخراج بطاقة شخصية

يتم الحصول على استمارة للبطاقة الشخصية من السجل المدني، ثم بعدها اعتماد المهنة من جهة العمل التي يعمل بها الشخص أو من النقابة المختصة، ويتم تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل، مع تقديم إثبات شخصية لرقم قومي أو جواز سفر، وفي حالة تغيير محل الإقامة يشترط أن يكون التغير بعقد البيع أو الإيجار موثق في الشهر العقاري أو يمكن إحضار إيصال مرافق، وتقديم وثيقة الزواج بالنسبة للزوجات فقط.

استخراج بطاقة لأول مرة

أما في حالة التقدم لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة لساقطي القيد وطلاب الثانوية العامة والراغبين في استخراج البطاقة الشخصية، يتم إحضار استمارة بيانات من السجل المدني، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وشهادة من المدرسة المقيد بها الطالب، وصورة من بطاقة ولي أمر الطالب المتقدم لاستخراج البطاقة وذلك لإثبات محل الإقامة.