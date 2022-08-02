تفاصيل حريق الشهر العقاري.. ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق

نشب حريق بالطابق التاسع بمبني الشهر العقاري الكائن بميدان المساحة، صباح أمس الإثنين، داخل إدارة النظم والمعلومات التابعة لوزارة العدل، وتبين أن الحريق أتى على 30 جهاز كومبيوتر بقاعة تدريب العاملين، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات وانحسرت التلفيات في الخسائر المادية الموجودة بالقاعة.

حريق 30 جهاز كمبيوتر

وتبين من التحريات التي قام بها رجال المباحث أن الحريق نشب إثر ماس كهربي من احد الأجهزة الموجودة بقاعة تدريب العاملين، ليشمل بعد ذلك القاعة بكاملها وينتشر لحصد 30 جهاز كومبيوتر وهى إجمالي الخسائر.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغاً مفاده نشوب حريق بالطابق التاسع في مبنى الشهر العقاري في ميدان المساحة بمنطقة الدقي، وانتقلت على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع إصابات، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق ووقف امتداده.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة على الفور بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

الاستماع لأقوال شهود العيان

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الحريق والتي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين مدى إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من العاملين بالشهر العقاري لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وكلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الحادث وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.