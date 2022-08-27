«مدبولي» يصل تونس لترؤس وفد مصر في اجتماعات قمة «تيكاد 8».. فيديو

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العاصمة التونسية، لتروؤس وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية «تيكاد 8»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الدفاع التونسي يستقبل «مدبولي»

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس.

وأعرب وزير الدفاع التونسي عن ترحيبه، وترحيب الحكومة التونسية، بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات قمة التيكاد، متمنياً للوفد المصري كل التوفيق فى أعمال القمة.

«مدبولي»: مؤتمر التيكاد منصة دولية تهتم بقضايا التنمية في إفريقيا

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس، بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأشار «مدبولي» إلى أهمية مؤتمر التيكاد كمنصة دولية بالشراكة مع اليابان، تهتم بقضايا التنمية في القارة الإفريقية.