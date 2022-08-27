وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث مروع

توفى الفنان اللبناني جورج الراسي، صباح اليوم، عن عمر يناهز 39 عاما، مثأثرا بإصابته في حادث تصادم سيارته بحاجز أسمنتي على طريق المصنع، على الحدود اللبنانية السورية، وفقا لما أعلنه الدفاع المدني اللبناني الذي كشف عن تفاصيل الحادث عبر بيان على حسابه الرسمى على «تويتر».

وكشف بيان الدفاع المدني اللبناني، أن الحادث الذي توفي فيه جورج الراسي وفتاة كانت ترافقه وقع في تمام الساعة الخامسة صباحا، «عمل عناصر من الدفاع المدني قي تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم على سحب جثتين من داخل سيارتهما في الفاصل الاسمنتي، وسط الطريق عند نقطة المصنع الحدودية».

الدفاع المدني اللبناني يكشف تفاصيل حادث وفاة جورج الراسي

وأضاف البيان: «استعان العناصر بمعدات الإنقاذ، نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى تعنايل العام، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة».

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل جورج الراسي

وسيطرت حالة من الحزن على وفاة الوسط الفني اللبناني بعد خبر وفاة المطرب الشاب، شقيق الفنانة نادين الراسي، حيث كتب الفنان باسم مغنية في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، «ضيعان شبابك بكرت.. عزائي للصديقة نادين الراسي وعائلتها الكريمة»، بينما كتبت عارضة الأزياء جويل حاتم، طليقة جورج الراسي ووالدة نجله الوحيد «جو»، عبر حسابها على «إنستجرام»، و«بليز عم برجف.. ما قادرة ردّ بليز ساعدوني».