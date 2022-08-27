يتناول موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، وهي الخطبة الأولى في شهر صفر من العام الهجري الجديد 1444 الموافق 2 سبتمبر 2022، حيث أعلنت الوزارة تفاصيل موضوع الخطبة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، الذي يأتي بعنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، أكدت الوزارة أن الاعتبار من أعظم صفات المؤمنين، وأخص مزايا المتقين، وأهل الاعتبار هم أصحاب النظر الثاقب والقلب الخاشع، كما استشهدت ببعض آيات الذكر الحكيم في عرضها لموضوع الخطبة.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الله تعالى حث على التدبر والتأمل فضلًا عن إعمال العقول بالاعتبار، وأوضحت في عرض خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أن ذلك يعد من العبادات في الدين الإسلامي ومن الطاعات المستحبة.

آيات الاعتبار في القرآن الكريم

وتطرقت وزارة الأوقاف أيضًا في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، إلى المنافع التي أودعها الله في الأنعام لينتفع بها بنو الإنسان، حيث أشارت إلى أن في ذلك عبرة ودلالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وعظيم حكمته وفضله.

كما شددت الوزارة على أن القرآن الكريم يحفل بالكثير من آيات الذكر الحكيم التي تدعو إلى الاعتبار من الأمم السابقة، فضلًا عن الاعتبار بقصص الأنبياء والصالحين، وفيما يلي صورة من نص خطبة الجمعة القادم لوزارة الأوقاف: