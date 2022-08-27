نجوم الفن في لبنان ينعون جورج الراسي: خبر بشع وحوادث السير تسرق خيرة شبابنا

أثار خبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ39 عامًا، في حادث سير على الحدود اللبنانية السورية، حالة واسعة من الحزن في الوسط الفني اللبناني والعربي، ونعاه عدد كبير من الفنانين بينهم النجم اللبناني جورج وسوف.

وقال جورج وسوف، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو، خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي».

فارس إسكندر وباسم مغنية ينعيان جورج الراسي بكلمات مؤثرة

وتتسع القائمة لتشمل الفنان اللبناني فارس إسكندر، الذي قال في تغريدة: «ضيعان شبابك يا جورج.. بكرت كتير، الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك»، واصفًا اليوم بأنه «صباح حزين جدًا»، بينما غرد الفنان باسم مغنية قائلًا: «جورج الراسي ضيعان شبابك.. بكرت، عزائي للصديقة نادين الراسي وعائلتها الكريمة.. الله يصبركم».

وائل جسار وديانا كرزون ينعيان جورج الراسي

وحرصت الفنانة ديانا كرزون على نعي الفنان الراحل، وقالت عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «خبر حزين ومؤلم وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي الله يرحمك ويصبر أهلك يارب»، بينما قال الفنان وائل جسار: «بكرت كتير ياجورج الله يرحمك ويصبر اهلك ومحبينك».

إليسا: خبر بشع

أما الفنانة اليسا، فقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو، خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين».

وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سيارة

وتعرض الفنان الشاب جورج الراسي وفتاة كانت برفقته لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، عندما كان عائدًا من العاصمة السورية دمشق، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا في «Cloud 9 Lounge»، وأثناء عودته على طريق الحدود اللبنانية السورية تعرض لحادث سير تسبب في تهشم مقدمة السيارة بشكل كبير.

وكشف تقرير الدفاع المدني اللبناني، أن السيارة توفى داخلها شخصين دون الإشارة إلى أسماء، موضحًا: «قتيلان جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الإسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 5:00 من فجر اليوم، وعملت العناصر على نقل الجثتين إلى مستشفى تعنایل العام».