مجلس الدولة يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات نقابة المحامين

قضت محكمة مجلس الدولة، منذ قليل، باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين ومنتصر الزيات من انتخابات النقابة.

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، فيما تنازل مرشح واحد فقط هي فاطمة الزهراء غنيم.

عدد المرشحين على مقعد النقيب

وأوضح «سخى» فى بيان، أنه بعد فترة فحص الطعون والتظلمات والتنازلات بلغ عدد المرشحين لمقعد نقيب المحامين 19 مرشحا، من أصل 23 مرشحا.