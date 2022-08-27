مدبولي خلال قمة «تيكاد 8»: علينا تنويع مصادر واردات الغذاء في إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «تيكاد 8» المنعقد بتونس: «أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع هذه التحديات أشد وطأة وأكثر فتكًا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية».

وأضاف «مدبولي»: «أود التنويه على عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها، أولها أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعيًا للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة».

وتابع: «التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، أمرًا يستلزم دعم الدول الأفريقية عن طريق تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها».