مواعيد حركة القطارات الروسية المكيفة خط القاهرة - أسوان

تسير حركة قطارات هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والمواصلات على الوجهين القبلي والبحري، من خلال 800 رحلة في اليوم الواحد، لذا يستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد القطارات.

مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساءً.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

800 رحلة لقطارات السكك الحديد يومياً في الوجهين القبلي والبحري

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساءً.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسي) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهر.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساءً.