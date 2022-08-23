المترو: لا تغيير في مواعيد القطارات مع بداية العام الدراسي الجديد

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة تستعد بصورة جيدة لبداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والمقرر أن ينطلق يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات لمواجهة زحام الركاب، وتعقيم القطارات والمحطات للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

لا تغيير في مواعيد القطارات

وقال المتحدث باسم الشركة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي تغييرات على مواعيد القطارات تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حيث يبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن الشركة تعمل على توفير كل سبل الراحة مع بداية الدراسة في المدارس والجامعات.

تجهيز وحدات إسعافية

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة ستبدأ في تجهيز وحدات إسعافية متنقلة في جميع المحطات تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، فضلا عن تجهيز 8 قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، والتكدس داخل عربات القطارات.

إجراءات احترازية داخل المحطات وعربات القطارات

وأشار «عبدالهادي»، إلى أن شركة مترو الأنفاق ستنفذ خطة شاملة لتعقيم عربات القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وكذلك مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، مع إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدا منع أي راكب لا يرتدي الكمامة من دخول المحطات أو استقلال القطارات.

وشدد على أنه سيتم توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات الشركة، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.