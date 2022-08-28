علي جمعة محذرا الشباب من المخدرات: ضيعت الصين في حرب الأفيون

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن البعض يفهم النصوص الدينية بطريقة غريبة وعجيبة تؤدي في النهاية إلى داعش والإرهاب أو إلى التشدد والتنطع في الدين، لكن الفهم الصحيح الذي يتبحر فيه العلماء ويعلمونه للناس يؤدي إلى دين الرحمة.

المخدرات ليست من كمال الحياة

وحذر علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الشباب من تناول المخدرات أو خوض التجربة في أي شيء، قائلا: «كثير من الشباب يقع في هذا، يقول أجرب المخدرات ما أنا لازم أجرب، لا مش لازم تجرب، يجب أن تتعظ من غيرك، المخدرات مضعيتش مش بس شباب ولكن ضيعت أمم، ضيعت الصين في حرب الأفيون لأن المستعمر دخلهم في حكاية المخدرات، اتعظ بغيرك وهذا ليس من كمال الحياة أو العلم أو العقل».

وأوضح أن هناك فارقا ما بين الإبداع والابتداع، فالأول شيء مطلوب بهدف النهضة وعمارة الأرض وتطوير العلوم وتذكية النفس، بينما الابتداع هو الذي يتعدى في أحكام الشرع بالبطلان.

الرسول حذر من تحول العبادة لعادة

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر في أحد خطبه من أن تتحول العبادة إلى عادة ويتم نسيانها ويقسى قلبهم، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عندما يكون في الصلاة خشوع، متابعا: «لو واحد راح اتوضا ويصلي 4 ركعات وهو سرحان صحيح أدى الفرض لكن لا تؤثر هذه الصلاة إيجابيا في حياته».