الدولة تدعم «الجيش الأبيض»: زيادة البدل وتحسين المرتبات وحماية من التجاوزات

جهود عديدة، اتخذتها الدولة لتحسين أحوال الأطباء، ومنحهم امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وتعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بدوره إلى زيادة بدل المهن الطبية، ووجه الشكر للأطباء على دورهم في جائحة كورونا، «الوطن» ترصد عددًا من تلك الجهود التي وفرتها الدولة للأطباء.

منظومة الدولة لدعم الأطباء

وتشريعيًا، يدرس مجلس النواب في إطار منظومة الدولة لدعم الأطباء، عدداً من مشروعات القوانين المقدمة لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» في بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إنَّه تمّ زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه إذ طبقت الزيادة في بدل المهن الطبية للأطقم الطبية

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بدور العاملين في القطاع الطبي منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا حتى الآن، كما تمّ نشر القانون رقم 184 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك مدّ الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

زيادة بدل المهن الطبية

وأكّد أنَّه تمّ سريان أحكام زيادة بدل المهن الطبية وفق القانون رقم 14 لسنة 2014 على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أنَّ الرئيس السيسي يقود منظومة للاهتمام والارتقاء بأوضاع الأطباء المادية خاصة في ظل مشاركتهم الفعّالة في مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مصر وتقديمهم الكثير من التضحيات النبيلة في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وإنقاذ الوطن من هذه الجائحة.

تحسين الأجور

وأوضح أنَّ هذا يأتي بناء على مطالب الأطباء بتحسين أجورهم وزيادة بدل المهن الطبية نتيجة المخاطر التي يواجهونها، كما تمّ دراسة رفع سن الخدمة لأعضاء الخدمة الطبية في حالة الاحتياج ولأول مرة يسمح للأطباء برفع سن المعاش لـ62 عاما ويمكن التعاقد حتى سن 65 عامًا ويتمّ الجمع بين التعاقد والمعاش.

ودعا «مصباح» إلى توسيع منظومة التأمين الصحي، خاصة أنَّها ستكون طفرة كبيرة للأطباء خاصة وأنه يصل فيها مرتب الأطباء إلى 20 ألف جنيه، مطالبًا بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، الذي يوفر حماية كبيرة للأطباء من الاعتداء عليهم بالمنشآت الطبية.