السيطرة على حريق محدود في سكن الأطباء بمستشفى البدرشين

تلقت محافظة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق محدود داخل سكن الأطباء بمستشفى البدرشين، أثناء إصلاح أحد الفنيين جهاز كهربائي «ثلاجة»، ما أدى إلى امتداد النيران إلى محتويات بعض الغرف المخصصة لإقامة الأطباء.

السيطرة على الحريق

أشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن إدارة الحماية المدنية والأجهزة المعنية بالمحافظة، توجهت على الفور إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

إصابة 6 أشخاص

وأوضح البيان، أن الحريق أسفر عنه إصابة الفني القائم على الإصلاح، و5 أشخاص من العاملين بالمستشفى بحالات اختناق أثناء معاونتهم في إطفاء الحريق، وتم إسعافهم في الحال بمستشفى البدرشين، وهم تحت الملاحظه بالمستشفى وحالتهم جيدة.