المدير التنفيذي لـ57357: تجميد فرع طنطا لمدة عامين.. وضمه للجامعة مؤقت

أكد الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، ومدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، وأستاذ أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، أن هناك تنسيقا تاما بين مستشفى 57357 ووزارة الصحة والتعليم العالي والأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن أزمة فرع المستشفى في طنطا، مضيفًا أن مجلس المستشفى قرر تجميد الفرع في مدينة طنطا لمدة عامين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.

مستشفى 57357

وقال المدير التنفيذي لمستشفى 57357، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ضم الفرع لمستشفيات جامعة طنطا مؤقتًا، مشيرا إلى أنّ المستشفى ستضم طاقم التمريض والفنيين الموجودين في طنطا للفرع الرئيسي، بجانب إحالة جميع المرضى للفرع الرئيسي في القاهرة.

وتابع: «مش هنسيب عيان هناك في طنطا وكل عيان عندنا له قيمته ومكانته»، موضحًا أنّ ما يثار حالياً حول الأزمة هو إنهاء بعض عقود العاملين السنوية التي لا حاجة للمستشفى ليها.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفى 57357، إلى أنّ المستشفى قدّم خدمة وطنية متميزة لجموع الأطفال، مؤكدًا أنّ المستشفى قامت بعمل ميكنة شاملة لخدماتها أبرزها ميكنة صرف الأدوية للمرضى.