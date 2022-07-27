جامعة طنطا: تكليف تشغيل وإدارة مستشفى 57357 طنطا تحد جديد

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن تكليف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والصحة، جامعة طنطا بتشغيل مركز 57357 بطنطا، الخاص بعلاج سرطان الأطفال، وتقديم خدمة متميزة للمرضى، يؤكد الثقة الكاملة في جامعة طنطا على إدارة هذا الملف.

صرح طبي متميز

مضيفا في تصريح لـ«الوطن» أنه عمل بشكل فوري على اجتماع طارئ مع مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، من أجل وضع خطة تشغيل مستشفى 57357 طنطا، ووضع خطة تنفيذية مستدامة للتشغيل وإدارة الموارد للمستشفى، وبحث الاحتياجات الحالية التي تكفل تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة وتقديم الخدمات المتكاملة للمرضى كصرح طبي متميز بمحافظة الغربية، وضرورة استمراره في تقديم الخدمة للمواطنين.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات منها تشكيل لجان متخصصة لإدارة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية في المستشفى، وتكليف الدكتور هشام توفيق بإدارة ملف مستشفى 57357 بطنطا، وأنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من أجل بحث الخطوات والإجراءات من أجل تولي جامعة طنطا إدارة وتشغيل المستشفى.

تحد جديد لجامعة طنطا

وأشار رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف الدولة والمجتمع المدني بوسط الدلتا، وأننا كضلع فاعل في البناء المؤسسي والمجتمعي في تحد كبير ولا نملك إلا بذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح واستمرار تقديم المركز لخدماته للمرضى بإقليم وسط الدلتا، وأن هذا التكليف بمثابة تحد جديد تثبت من خلاله مستشفيات جامعة طنطا جدارتها بتحمل المسئولية المجتمعية.

يذكر أن مستشفى 57357 بطنطا، يتكون من 4 طوابق تحتوي على 47 سريرًا، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تعمل بشكل يومي في كافة التخصصات، وتحتوي أيضا على وحدة علاج اليوم الواحد التي تتكون من 20 كرسيا لجرعات الكيماوي.