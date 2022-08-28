محمد نجيب.. سطور وشهادات خاصة من مسيرة رجل كان رئيسا لمصر

رأى الدنيا بعيني غيره، ودخلها من باب ملؤه الألم والمعاناة، أحب المغامرة من خاله فلم يمهله الأجل فمات، وأحب الدنيا من أبيه فلحق بخاله خلال أيام، وبدأ رحلة الألم والأمل وحيدا حتى وصل إلى أكبر منصب في مصر وجلس على عرشها، ليبدأ رحلة أخرى توجها بأهم قرارات الحماية المجتمعية التي اتخذتها ثورة يوليو؛ ليتربع اللواء محمد نجيب على قلوب محبيه.

«الوطن» تعيد اكتشاف الرئيس محمد نجيب، وتستمع لحفيدته، لتعرف كيف عاش حياته، وأثره في نفوس أحفاده، وكيف كانت تعاملاته الإنسانية مع المحيطين به، كما تغوص في مذكراته لتعرف رؤيته الخاصة في الحياة وتأثير نشأته عليه ورؤيته للتنمية في مصر، دعمتها شهادات خاصة من شخصيات عاصرته وأخرى من كبار الأكاديميين المتخصصين في تاريخ مصر الحديث.