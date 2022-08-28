وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة 

أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

القيادات الجامعية الجديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

محمد عبدالنعيم محمد عثمان، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

محمد عبدالعزيز مهلل عرابي، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس.

خميس محمد خميس عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية جامعة مدينة السادات.

أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

محمود الزعبلاوي محمد البدوي، عميدًا لكلية الزراعة جامعة بنها.

أسامة عبدالفتاح مدني عبدالبر، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنوفية.

أمال جمعة عبدالفتاح محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة الفيوم.

محمود علي عبدالفتاح عبدالرازق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم.

صالح عبدالعليم محمد معوض، عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم.

مجدي محمد أمين حسن، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة سوهاج.

أحمد عبدالوهاب حسن عبدالله، عميدًا لكلية التجارة جامعة بني سويف.