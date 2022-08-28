«الأوقاف»: الدعاء لمرضى المسلمين ليس خطأ لكن التعميم أولى وأفضل

أصدر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، بيانا توضيحيا، بشأن ما نُشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبًا إلى وزير الأوقاف من أن الدعاء بقولنا: «اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قول خاطئ»، وأوضح المركز قائلًا: «هذا تحريف وافتئات وخروج بالكلام عن سياقه».

تعميم الدعاء بالخير والشفاء للجميع

وتابعت «الأوقاف»: «أن الحديث كان تحديدًا عن تعميم الدعاء بالخير والشفاء والأمن والأمان للجميع، وأن التعميم أفضل وأولى من التخصيص، وينبغي أن تكون نفوسنا ممتلئة بحب الخير، والحرص على مشاعر جميع الخلق».

الأوقاف: علينا مراعاة مشاعر الآخر

وأضافت الأوقاف: «الدعاء لمرضى المسلمين ليس خطأ، لكن ماذا لو كان المتحدث يتحدث في بلد يموج بأطياف وأصحاب ديانات متعددة، لماذا لا يراعي كل منَّا مشاعر الآخر ويدعو بالخير والشفاء للجميع».

وأوضحت: «وقد قامت العديد من المواقع التي نشرت الخبر أو تناقلته عمن نشره بتعديل الخبر، وفق سياقه الصحيح، غير أن بعض من يتسرعون ولا يتحققون من صحة ما ينشر، ولا من دقته، ولا ممن صدر عنه الخبر، ويحاولون ركوب التريند يسرعون أو يسرفون في التفنيد دون تثبت أو تحرٍ أو علم، لذا لزم التوضيح».

وأردفت: « لذا يجب التثبت وأخذ الأخبار والأقوال من مظانها الصحيحة، دون تناقل أخبار أو عبارة أو جملة لم تصدر أصلًا عن قائلها، مع تأكيدنا أننا نحث الجميع على تعميم الدعاء بالخير، وأن التعميم في الدعاء بالخير أولى وأفضل، وأطيب للقلوب والنفوس، والحفاظ على مشاعر الآخرين من التخصيص».

وكانت قد تداولت بعض التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا مجتزأة وغير صحيحة، خلال الساعات الماضية بتصريحات عن وزير الأوقاف وتتناقل جزءًا من كلامه بشكل غير صحيح.