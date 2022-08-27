بعد غد.. الأوقاف تشارك في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك وزارة الأوقاف في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة 29 أغسطس الجاري.

مشاركة وزارة الأوقاف

وتشارك وزارة الأوقاف بوفد من الكوادر الشبابية يمثلون جميع قطاعات الوزارة من أئمة وإداريين يبلغ عددهم 25 مشاركًا، كما تقيم وزارة الأوقاف معرضًا في هذا الملتقى تعرض فيه بعض إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لتعريف المشاركين بمنهج الوزارة التجديدي ورؤيتها المستقبلية.

الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن الملتقي يضم 1500 من شباب الوزارات والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والمؤسسات المحلية، وتتضمن فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومعرض المنتجات الوزارية لعرض بعض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة.