رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الإفتاء» تطلق برنامج «أفتني» لتسليط الضوء على الحكم الشرعي لمستجدات الحياة

كتب:

إسراء سليمان
10:26 م | الأحد 28 أغسطس 2022
دار الافتاء المصرية

دار الافتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، انطلاق أولى حلقات برنامج «أفتني» بدءًا من الغد الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 في العاشرة مساء.

برنامج الأوقاف الجديد

وتابعت الأوقاف أن البرنامج يعرض بشكل يومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن تعرض كل حلقة فيديو جديدا يوميًا يعالج قضية من القضايا المهمة.

تسليط الضوء على مستجدات الحياة

وأكدت الإفتاء أن البرنامج يسلط الضوء على الحكم الشرعي لمستجدات الحياة، ويشمل كل مناحي الحياة وكل ما يهم المجتمع.

اقرأ المزيد:

دار الافتاء: فوائد البنوك جائزة شرعا وتتفق مع المقاصد الشرعية

«الافتاء» توضح حكم تسمية المواليد بأسماء «نور الله» و«عبدالرسول» و«تبارك»

ما حكم قول «والنبي افعل كذا» بنية الرجاء؟.. دار الافتاء تجيب

موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة.. دار الافتاء توضح
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.