«الإفتاء» تطلق برنامج «أفتني» لتسليط الضوء على الحكم الشرعي لمستجدات الحياة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، انطلاق أولى حلقات برنامج «أفتني» بدءًا من الغد الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 في العاشرة مساء.

برنامج الأوقاف الجديد

وتابعت الأوقاف أن البرنامج يعرض بشكل يومي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن تعرض كل حلقة فيديو جديدا يوميًا يعالج قضية من القضايا المهمة.

تسليط الضوء على مستجدات الحياة

وأكدت الإفتاء أن البرنامج يسلط الضوء على الحكم الشرعي لمستجدات الحياة، ويشمل كل مناحي الحياة وكل ما يهم المجتمع.