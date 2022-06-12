موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة.. دار الافتاء توضح

موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة، يشهد الكثير من عمليات البحث عبر المحركات الإلكترونية، وعرفت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأيام البيض لشهر ذي القعدة بأنها: «أيام الليالي التي يُكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا».

موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة

وعن موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة، أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ تحديدُ الأيام البيض في الأشهر الهجرية جاء في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».

صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة

واستكمالًا للحديث عن موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، إنَّ الأيام البيض لشهر ذي القعدة، تبلغ 3 أيام، وهي تختلف عن الأيام البيض الست في شهر شوال، التي يُندَب صيامُها بعد شهر رمضان ويومِ الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة 2022

يُذكر أنَّ دار الإفتاء المصرية، كانت قد أعلنت موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة 2022، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت الدار في منشورها: «نذكركم، الأيام البيض في شهر ذي القعدة، الاثنين 13 يونيو 2022، الموافق 13 من ذي القعدة 1443هـ، الثلاثاء 14 يونيو 2022، الموافق 14 ذي القعدة 1443 هـ، والأربعاء 15 يونيو 2022، الموافق 15 ذي القعدة 1443هـ».